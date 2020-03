Un fabricant italien de masques respiratoires envisage de s'introduire en Bourse

(BFM Bourse) - En pleine crise sanitaire et financière, une entreprise italienne envisage très sérieusement une prochaine introduction en Bourse. Il faut dire que GVS dispose d'un argument massue: cette ETI à capitaux familiaux est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de filtres, et notamment des masques de protection respiratoire.

La société italienne GVS a mandaté des banques d'affaires pour piloter son processus d'introduction en Bourse, potentiellement dès avril, si les conditions de marché le permettent, rapporte le Wall Street Journal.

Fondée en 1979 par Grazia Valentini-Scagliarini, l'entreprise s'est initialement consacrée à la production de filtres médicaux pour le traitement du sang, avant de développer des dispositifs filtrants pour une large gamme d'applications. Réputée pour sa capacité d'innovation, la firme produit aujourd'hui toutes sortes de filtres et de membranes utilisés dans les secteurs automobile, médical, pharmaceutique, industriel ou électro-ménager.

94% des ventes à l'export

Au cours de ses 40 ans d'activité, le groupe GVS a enregistré une progression continue de ses revenus, pour atteindre en 2018 un chiffre d'affaires de 203 millions d'euros et une production de plus de 1,6 milliard d'articles vendus dans 60 pays. L'Italie ne représente plus qu'un fraction des ventes, 94% étant réalisés à l'export. GVS compte une douzaine de sites de production dans le monde.

Le groupe est aussi présent sur le marché des EPI contre les agents infectieux et les risques chimiques, soit à travers ses propres marques soit en fournissant des filtres sur mesure à d’autres sociétés spécialisées dans la sécurité.

Selon le WSJ, qui cite l'actuel directeur général Massimo Scagliarini, GVS a déjà vendu depuis le début de l'année plus de masques que pendant toute l'année 2019. La société fait partie des quelques entreprises italiennes dont les activités n'ont pas été mises en péril par la pandémie mondiale, a souligné le dirigeant.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse