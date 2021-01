Toyota : La part de marché atteint 5,8% en France

(CercleFinance.com) - Toyota France annonce que ses marques Toyota et Lexus ont immatriculé un total de 102 356 véhicules sur le marché français en 2020, s'arrogeant ainsi une part de marché de 5,8% dans l'Hexagone, soit une progression de 0,9 point.



Sur un marché français en recul de 24%, les immatriculations VP (véhicules particuliers) et VU (utilitaires) de la marque Toyota baissent de 12,5% sur l'année 2020, à 96 443 unités, tandis que celles de Lexus reculent de 17%, avec 5 913 immatriculations.



La part de marché de la marque Toyota sur le canal des particuliers s'élève à 7,1%, en progression de 0,6 point par rapport à 2019. Toyota devient ainsi la 1èreMarque importée sur ce canal, annonce le constructeur, porté par le succès des Corolla Hybride, C-HR Hybride et l'Aygo qui représentent à elles trois 44,1% des Toyota immatriculées en 2020.



'La nouvelle Yaris 'Origine France Garantie' réalise par ailleurs une très bonne performance avec10527 immatriculations depuis son lancement en septembre 2020, dont 9422 en version hybride, soit 90% des ventes', détaille le constructeur.



Enfin, les ventes d'utilitaires s'affichent en hausse de 19 %, portées par les performances des Proace, Proace City et Hilux.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.