Toyota : Dévoile son concept hydrogène pour les 24h du Mans

(CercleFinance.com) - TOYOTA GAZOO Racing a dévoilé ce jour, en première mondiale, le ' GR H2 Racing Concept ', soit un prototype de voiture de course à moteur à hydrogène développé en vue d'un engagement, à terme, en compétition.



La présentation du 'GR H2 Racing Concept' intervient après l'annonce récente de l'Automobile Club de l'Ouest, l'organisateur des 24 Heures du Mans, selon laquelle il permettra aux véhicules à moteur à combustion d'hydrogène de concourir dans la Catégorie Hydrogène de la course.



Depuis 2021, le constructeur met au point et perfectionne sa technologie hydrogène dans le cadre du sport. Toyota se dit 'impatient' de relever le défi de la nouvelle génération des 24 Heures du Mans.



