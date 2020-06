Technicolor : Accord des créanciers en vue d'une conciliation

(CercleFinance.com) - Technicolor annonce avoir obtenu un accord préalable de la part de la majorité requise de ses créanciers au titre des contrats de crédit, pour entrer en procédure de conciliation sans que cette démarche constitue un cas de défaut au titre de ces contrats.



Pour mémoire, le groupe a indiqué, la semaine dernière, solliciter cet accord après avoir reçu des offres indicatives de prêteurs et investisseurs potentiels pour un nouveau financement, financement requérant le consentement des créanciers actuels.



En conséquence, considérant qu'elle permettrait d'encadrer au mieux les discussions avec ses prêteurs et investisseurs potentiels, Technicolor déposera une requête devant le Président du Tribunal de Commerce de Paris en vue de l'ouverture d'une procédure de conciliation.



