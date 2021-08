Spécialisé dans le lancement de satellites, Virgin Orbit va faire son entrée à Wall Street via un SPAC

(BFM Bourse) - Fondé par l'homme d'affaires britannique Richard Branson, Virgin Orbit (à ne pas confondre avec Virgin Galactic, qui envoie des touristes dans l'espace), a fait part de son intention d'entrer en Bourse via un SPAC, dans le cadre d'une opération valorisant le groupe 3,2 milliards de dollars.

Le célèbre entrepreneur anglais Richard Branson cède à son tour à la mode du SPAC. Né de la scission, en 2017, du groupe de "tourisme spatial" Virgin Galactic, Virgin Oribit a réussi son premier lancement de 10 mini-satellites (pesant entre quelques kilos et quelques centaines de kilos) CubeSats pour la Nasa en janvier dernier.

Ce lundi, la société a annoncé lundi son intention d'entrer en Bourse en fusionnant avec un véhicule d'investissement (SPAC) dans le cadre d'une opération évaluée à 3,2 milliards de dollars (2,7 milliards d'euros). L'opération entre Virgin Orbit et NextGen Acquisition Corp (la coquille vide avec laquelle le groupe va fusionner) comprend également un investissement de 100 millions de dollars de la part de Boeing. L'avionneur américain et AE Industrial Partners figuraient parmi les investisseurs ayant participé à un financement privé de Virgin Orbit.

Sur le marché du lancement des petits satellites, où l'on anticipe une forte croissance dans les années à venir, la société de Richard Branson est en concurrence notamment avec Firefly et Rocket Lab. Particularité de Virgin Orbit: ses satellites sont lancés depuis un Boeing 747. Largué en plein vol à une altitude de 10km, "LauncherOne" (le lanceur conçu par Virgin Orbit n'a plus qu'à aller déposer sa cargaison dans le vide spatial. Si Virgin Orbit explique que lancer une fusée depuis un avion est plus simple qu'un décollage vertical car une simple piste d'aviation suffit, le programme démarré il y a près de 10 ans a toutefois connu de nombreux accrocs, le premier lancement en mai 2020 s'étant notamment soldé par un échec. Trois minutes après avoir annoncé que Cosmic Girl (le Boeing auquel été rattaché le lanceur) avait lâché LauncherOne, l'opération était déjà terminée et une "anomalie" avait alors été évoquée par Virgin Orbit.

Pour rappel, un SPAC (pour "Special Purpose Acquisition Company") est une société sans activité opérationnelle dont les titres sont émis en Bourse pour une durée limitée dans le but de réaliser une ou plusieurs acquisitions dans un secteur particulier. Une fois la transaction avec NextGen Acquisition bouclée, Virgin Orbit sera coté sur le Nasdaq sous le symbole "VORB".

Virgin Orbit a remporté en 2020 un contrat de 35 millions de dollars avec l'US Space Force pour trois missions.