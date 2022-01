Shell : Première séance sous la ligne de cotation unique

(CercleFinance.com) - Shell a confirmé lundi que l'absorption de ses titres 'A' et 'B' avait eu lieu samedi, ce qui signifie que le groupe pétrolier cote désormais en Bourse sous une ligne d'actions ordinaires unique.



Le géant énergétique anglo-néerlandais précise que ces actions unifiées ont commencé à se traiter ce matin sur Euronext Amsterdam et à la Bourse de Londres.



Les titres prenant la forme d'American Depositary Shares (ADS) - qui cotent quant à eux à la Bourse de New York - suivront le même mouvement à partir de cet après-midi.



Shell avait annoncé le mois dernier vouloir simplifier sa structure organisationnelle et domicilier sa résidence fiscale au Royaume-Uni, une décision censée aussi passer par l'abandon de cotation duale.



L'action Shell cotée à la Bourse d'Amsterdam s'inscrit pour l'instant en repli de 0,3%.



