Rolls-Royce : A livré le 100e moteur Pearl 15 à Bombardier

(CercleFinance.com) - Rolls-Royce a annoncé aujourd'hui avoir livré le 100e moteur Pearl 15 à Bombardier, au Canada.



Développé et construit à Dahlewitz près de Berlin, ce moteur a été conçu sur mesure pour les derniers biréacteurs d'affaires de Bombardier, les Global 5500 et Global 6500.



Cette 100e livraison constitue une 'étape importante' pour Rolls-Royce, explique Nuno Taborda, vice-président senior des programmes de production, Rolls-Royce Allemagne.



Le site de Dahlewitz, qui a livré plus de 1 800 moteurs au total à Bombardier à ce jour, a commencé sa production en juin 1995 et emploie aujourd'hui environ 2 500 personnes.



