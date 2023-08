Roche : Tecentriq en sous-cutané approuvé au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que les autorités sanitaires britanniques avaient autorisé l'administration sous-cutanée de Tecentriq dans le traitement de divers cancers.



Tecentriq devient ainsi la première immunothérapie anti-PD-(L)1 à être disponible en injection sous-cutanée en Grande-Bretagne, le feu vert de la MHRA concernant certains cancers du poumon, de la vessie, du sein et du foie.



Cette nouvelle formulation présente l'avantage de pouvoir être administrée sous la peau en moins de sept minutes, au lieu de nécessiter jusqu'à une heure par perfusion.



Roche précise que la FDA américaine et l'Agence européenne du médicament (EMA) se penchent elles aussi sur une éventuelle approbation du médicament dans la même formulation.



