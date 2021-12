Roche : Le système cobas 5800 renforcé par de nouveaux tests

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mercredi le lancement dans les pays acceptant le marquage CE de nouvelles fonctionnalités cobas permettant de détecter les maladies infectieuses telles que le VIH ou les hépatites.



Selon le groupe pharmaceutique suisse, le test de virologie cobas 5800 va désormais permettre la détection par PCR (réaction en chaîne par polymérase) du génome du VIH-1 et de l'ARN de l'hépatite C.



Il va aussi permettre l'identification des génotypes de l'hépatite B et du VIH-2.



Ces nouveaux tests de diagnostic viennent s'ajouter aux options déjà existantes dans le cadre du menu du système cobas 5800, précise Roche.



Le laboratoire dit désormais viser un marquage CE du cobas 5800 concernant l'identification du Covid-19, qu'il prévoit pour le début ou le milieu de l'année prochaine.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.