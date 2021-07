Pékin ouvre une enquête contre Didi, le Uber chinois corrige à Wall Street

(BFM Bourse) - L'Autorité chinoise de surveillance de la cybersécurité a annoncé vendredi enquêter contre Didi, le Uber chinois qui a levé 4,4 milliards dollars à l'occasion de son entrée à la Bourse de New York cette semaine.

C'est la dernière offensive en date de Pékin contre un géant de la tech, les autorités gouvernementales chinoises s'étant déjà récemment attaquées à d'autres géants du secteur comme le spécialiste du commerce en ligne Alibaba et le géant de l'internet Tencent, qu'elle juge trop puissants. "Le bureau d'investigation pour la cybersécurité mène une enquête contre Didi, pour prévenir de risques sur la sécurité de données nationales, garantir la sécurité nationale et protéger l'intérêt du public", a déclaré le gendarme chinois du secteur, dans une déclaration en ligne.

L'Autorité de surveillance n'a pas précisé quelle était la nature des risques pour la sécurité nationale posés par Didi. Mais elle a indiqué qu'il n'était plus possible pour les nouveaux utilisateurs de s'enregistrer afin de bénéficier des services de Didi pendant la période d'enquête. Didi a déclaré aux médias chinois qu'il "collaborerait activement" avec les enquêteurs.

Après une séance euphorique (+16%) jeudi à Wall Street au lendemain de son introduction en Bourse, l'application chinoise de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) Didi Chuxing abandonnait vendredi matin 6,52% à 15,33 dollars, suite à l'annonce de l'enquête de Pékin.

Fondé en 2012 par Cheng Wei, un ancien cadre du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, Didi est disponible dans 15 pays, dont la Chine, la Russie et l'Australie. Elle domine le marché chinois des véhicules avec chauffeur depuis qu'elle a chassé son rival américain Uber en 2016 au terme d'une guerre des prix impitoyable. L'application revendique près d'un demi-milliard d'utilisateurs (493 millions) actifs annuels et 15 millions de chauffeurs actifs annuels. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 21,6 milliards de dollars en 2020 et de 6,4 milliards de dollars au premier trimestre 2021.

Didi est le dernier géant chinois à être dans le viseur des autorités de Pékin: le 10 avril dernier, Alibaba s'était vu infligé une amende géante de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante -- un montant qui représente 4% de son chiffre d'affaires de 2019. Puis ce fut le tour fin avril de 11 autres entreprises, dont le géant technologique Tencent, d'écoper de sanctions financières, au sujet d'acquisitions et de concentrations.

(avec AFP)