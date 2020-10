Ozon, l'Amazon russe, veut entrer en Bourse... à Wall Street

(BFM Bourse) - Ozon, l'un des principaux site d'e-commerce de Russie, se prépare à effectuer son introduction en Bourse sur le marché américain d'ici la fin de l'année ou au début de 2021. Cela constituerait la première IPO d'une entreprise russe à Wall Street en près de deux ans, rapporte le Wall Street Journal.

Ozon part à la conquête de Wall Street après une croissance fulgurante. Deuxième acteur russe de l'e-commerce par le volume de commandes et quatrième par le total des revenus (le leader étant Yandex), via son site ozon.ru, l'entreprise a été créé dès 1998 en se spécialisant dans la vente en ligne de livres, s'inspirant ouvertement d'Amazon, avant d'élargir peu à peu son offre au travers de différentes acquisitions.

L'entreprise a été dirigée par la Française Maëlle Gavet pendant plusieurs années. Sous sa direction, Ozon avait triplé ses ventes et fait entrer au capital la société d'investissement Sistema pour l'équivalent de 150 millions de dollars, alors la plus importante levée de fonds pour un acteur russe d'internet. Sistema, l'une des 20 plus grandes entreprises de Russie, détient aujourd'hui l'équivalent de 43% des parts, aux côtés notamment du fonds Baring Vostok.

Depuis 2017, Ozon est dirigé par Alexander Shulgin, nul autre que l'ancien directeur financier/directeur opérationnel de Yandex, le géant russe des recherches internet, également présent dans la vente en ligne. Début 2020, l'entreprise a procédé à un nouveau tour de financement de 150 millions de dollars auprès de ses actionnaires de référence auquel s'est joint cette fois un fonds américain, le californien Princeville Capital.

Un plus gros marché que le Canada

Ayant choisi face aux déficiences de la poste russe de développer son propre réseau de distribution, en multipliant les points de retrait au sein de l'immensité du pays, la firme prévoit de maintenir un rythme important d'investissements dans les années à venir, pour accompagner l'essor du e-commerce en Russie. Selon les données de Data Insight, le marché russe du commerce en ligne a progressé l'an dernier de 23% à 31 milliards de dollars, devançant celui d'un pays comme le Canada. L'accélération de l'adoption du système de courses en ligne sur fond de pandémie a encore dopé les ventes cette année, avec un bond de 152% des ventes d'Ozon au premier semestre, à 77,4 milliards de roubles (soit 840 millions d'euros).

Le Wall Street Journal a dévoilé jeudi qu'Ozon a déposé (pour le moment de façon confidentielle) auprès de la Securities and Exchange Commission les documents initiaux en vue d'une potentielle introduction. Des informations confirmées vendredi par Ozon. "Le nombre d'actions qui seront offertes et la fourchette de prix (...) n'ont pas encore été déterminés", a par ailleurs précisé le groupe russe. Selon le Wall Street Journal, Ozon aurait confié à Goldman Sachs et Morgan Stanley le mandat de mener l'opération, qui serait prévue pour fin 2020 ou début 2021. Citant des sources au fait du projet, le quotidien américain des affaires évoque une valorisation globale comprise entre 3 et 5 milliards de dollars.

La dernière IPO d'une entreprise russe à Wall Street était celle du portail d'annonces et de recherche d'emploi HeadHunter, arrivé sur le Nasdaq en mai 2019, les précédentes opérations remontant carrément à 2013. Valorisé 675 millions de dollars au départ, HeadHunter a vu depuis son cours progresser de plus de 66%.