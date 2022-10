Novavax : Demande en Corée du Sud pour le Nuvaxovid

(CercleFinance.com) - Novavax annonce que son partenaire, SK bioscience, a déposé une demande de changement post-approbation auprès du ministère coréen de la Sécurité des aliments et des médicaments (KMFDS) pour le vaccin Nuvaxovid.



Il est destiné à être utilisé comme rappel hétérologue et homologue pour l'immunisation active afin de prévenir la Covid-19 causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère chez les adultes âgés de 18 ans et plus.



En septembre 2022, les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies ont indiqué que Nuvaxovid pouvait être utilisé hors AMM (autorisation de mise sur le marché) comme rappel chez les adultes âgés de 18 ans et plus.



