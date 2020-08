Novartis : Échec d'une étude sur spartalizumab

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que son étude de phase III COMBI-i, évaluant l'immunothérapie expérimentale spartalizumab (PDR001) en combinaison avec les thérapies ciblées Tafinlar et Mekinist, n'a pas atteint son objectif principal de survie sans progression.



'L'essai a été conduit parmi des patients non traités souffrant de mélanomes cutanés à mutation BRAF V600 non résécables (stade IIIC) ou métastatiques (stade IV), en comparaison avec Tafinlar plus Mekinist', rappelle le groupe de santé suisse.



Novartis continuera d'étudier les données de l'étude, dont les résultats devraient être présentés lors d'un congrès médical futur. Le programme de développement du spartalizumab va se poursuivre, avec des études de combinaisons avec d'autres agents anticancéreux.



