Novartis : Avis positif sur Pluvicto contre le cancer

(CercleFinance.com) - Novartis reçoit un avis positif du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) sur Pluvicto pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC), progressif et positif pour l'antigène de la membrane spécifique de la prostate (PSMA).



Novartis a annoncé aujourd'hui que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis positif et recommandé l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché pour Pluvicto, en association avec une thérapie par privation d'androgènes et sous certaines conditions.



'S'il est approuvé par la Commission européenne, Pluvicto serait le premier et le seul traitement commercial par radioligand pour les personnes atteintes d'un cancer avancé de la prostate en Europe', a déclaré Marie-France Tschudin, orésidente, Innovative Medicines International & Chief Commercial Officer, Novartis.



L'avis positif du CHMP sur Pluvicto chez les patients atteints de mCRPC PSMA-positifs sera transmis à la Commission européenne (CE), qui rendra une décision finale dans environ deux mois.



