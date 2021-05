Nestlé : Lance une nouvelle marque de boissons végétales

(CercleFinance.com) - Nestlé lance WUNDA ®, une toute nouvelle marque de boissons végétales à base de pois jaunes. Cette boisson peu se boire nature, dans des céréales, dans le café, le thé, dans la pâtisserie ou pour préparer des recettes salées...



WUNDA® sera tout d'abord lancée en France, en exclusivité dans toutes les enseignes du groupe Carrefour à partir de mi-mai 2021.



La marque sera par la suite lancée au Pays-Bas et au Portugal avant de s'étendre à d'autres marchés européens. En complément de la recette Originale, légèrement sucrée, la gamme WUNDA® comprend une version Sans Sucres et une version au goût Chocolat.



Stefan Palzer, Responsable de la Recherche et Développement chez Nestlé déclare : ' Cette délicieuse boisson à base de pois est vraiment facile à utiliser mais c'est aussi une excellente source de protéines et de fibres. Elle est également neutre en carbone, ce qui en fait une alternative végétale idéale. '



