Nestlé : Annonce plusieurs investissements en Chine

(CercleFinance.com) - Le groupe Nestlé annonce aujourd'hui une série d'investissements, qui ont pour vocation de renforcer son empreinte en Chine et d'améliorer son portefeuille de produits.



Les investissements, dans la zone de développement économique et technologique de Tianjin (TEDA), représentent plus de 100 millions de francs suisses.



'Compte tenu de l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie en Chine, cet investissement comprend une augmentation importante de la capacité de l'usine existante de Nestlé pour animaux de compagnie à Tianjin. De nouvelles lignes de production offriront aux propriétaires d'animaux de compagnie des produits de qualité dans des catégories telles que le régime vétérinaire et la nourriture humide pour chats', explique le géant européen.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

