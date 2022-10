Mobileye : Le prix de l'IPO fixé à 21 dollars l'action

(CercleFinance.com) - Mobileye, la filiale israélienne d'Intel spécialisée dans la conduite autonome, a annoncé hier soir avoir fixé le prix de son introduction en Bourse à 21 dollars par action, au-dessus de sa fourchette indicative qui était comprise entre 18 et 20 dollars.



Ce prix valorise la société autour de 16,6 milliards de dollars, un montant légèrement supérieur aux 14,1 milliards de dollars que le fabricant américain de processeurs avait déboursé en 2017 pour le rachat de l'entreprise.



Mobileye doit faire ses premiers pas sur le Nasdaq ce mercredi sous le ticker 'MBLY'.



Le placement des 41 millions d'actions ordinaires de classe A qui seront mises sur le marché aujourd'hui vont lui permettre de lever 861 millions de dollars.



Mobileye, un pionnier des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), est à l'origine d'algorithmes logiciels et de puces appelées 'EyeQ' permettant une interprétation détaillée du champ visuel.



Ses caméras permettent d'anticiper les collisions possibles avec les autres véhicules, les piétons, les cyclistes, les animaux, les débris et tous types d'obstacles.



Ses produits sont également en mesure de détecter les marquages au sol tels que les lignes, les bordures des chaussées, les glissières et les équipements de ce type, et de lire les panneaux de signalisation et les feux de circulation.



Ses technologies sont intégrées dans les modèles produits par de nombreux constructeurs automobiles dont Ford, Geely, Nissan, Volkswagen et Volvo.



