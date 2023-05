Marché : Nintendo anticipe un recul des ventes de Switch cette année

TOKYO (Reuters) - Nintendo a annoncé mardi prévoir de vendre 15 millions de consoles de jeu Switch au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2024, contre 17,97 millions l'année précédente.

L'entreprise basée à Kyoto a enregistré un bénéfice d'exploitation de 504,38 milliards de yens (3,73 milliards de dollars) au cours de l'exercice clos le 31 mars dernier, au-dessus des estimations, contre un bénéfice de 592,76 milliards de yens un an plus tôt.

Nintendo est confronté à un ralentissement de la demande pour sa console Switch, qui en est à sa septième année de commercialisation, même si les problèmes de chaîne d'approvisionnement se sont atténués et que le groupe a renforcé sa gamme de jeux.

Nintendo lancera ce vendredi "The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom", l'un des jeux les plus attendus de l'année et l'attrait des personnages de Nintendo a été souligné ces dernières semaines par le succès au box-office du "Super Mario Bros. Le film".

(Reportage Kiyoshi Takenaka ; rédigé par Kenneth Maxwell ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

