Marché : Maersk nomme Vincent Clerc au poste de directeur général

COPENHAGUE (Reuters) - Le géant du transport maritime A.P. Moller-Maersk a annoncé lundi la nomination Vincent Clerc au poste de directeur général en remplacement de Soren Skou, à compter du 1er janvier.

"Les forts vents arrière qui ont profité aux industries de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie touchent à leur fin", a déclaré le président du conseil d'administration Robert Uggla dans un communiqué

"Avec des perspectives de plus en plus difficiles, le conseil d'administration estime que Vincent (Clerc) possède l'expérience et les capacités nécessaires pour poursuivre et superviser le développement stratégique et organisationnel de Maersk dans les années à venir", a-t-il ajouté.

Vincent Clerc, qui travaille dans l'entreprise depuis 25 ans, dirige actuellement son activité Océan et Logistique.

Soren Skou, en poste depuis 2016, a supervisé la transformation du groupe en entreprise de logistique intégrée.

(Reportage Stine Jacobsen ; Version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)

