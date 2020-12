Marché : CureVac débute les essais cliniques de son candidat-vaccin contre le COVID-19

BERLIN (Reuters) - La société biopharmaceutique CureVac a annoncé lundi avoir recruté le premier participant à son essai clinique de Phase 2b/3 de son candidat-vaccin contre le COVID-19.

Cet essai, important pour l'obtention d'une autorisation réglementaire, évaluera la sûreté et l'efficacité du vaccin chez les adultes et devrait inclure plus de 35.000 participants en Europe et en Amérique latine.

L'étude tente de démontrer l'efficacité du vaccin dans la prévention des premiers épisodes de cas confirmés de COVID-19, quelle que soit leur gravité, et dans la prévention d'apparition de symptômes modérés ou sévères chez les participants n'ayant jamais été contaminés par le SARS-CoV-2, selon CureVac.

"Les données collectées à ce jour sur la sécurité clinique et l'immunogénicité sont prometteuses et nous espérons que cet essai continuera de démontrer l'impact de la technologie mRNA et de notre vaccin contre le COVID-19 afin d'aider à vaincre cette épidémie," a déclaré Franz-Werner Haas, directeur général de la société allemande.

Le candidat-vaccin de CureVac est l'un des trois projets de vaccin soutenus par le gouvernement allemand, qui a débloqué une aide financière totale de 750 millions d'euros. La Commission européenne a déjà sécurisé près de 405 millions de doses du vaccin.

(Thomas Seythal et Kirsti Knolle, version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)

