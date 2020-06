Les cours en Bourse des vendeurs d'armes à feu s'envolent aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - Les marchés s'attendent à ce que les violentes manifestations contre les brutalités policières augmentent le nombre d'armes à feu en circulation. Conséquence directe, les titres des fabricants comme Smith & Wesson s'envolent à la Bourse de New York.

Les actions des sociétés américaines vendant des armes à feu comme Smith & Wesson -renommé American Outdoor Brands Corporation en 2016- et Sturm Ruger bondissent à Wall Street cette semaine, alors que les Etats-Unis sont en proie à des manifestations, parfois violentes, contre les brutalités policières et le racisme latent.

Smith & Wesson, qui propose des pistolets, revolvers et fusils, s'est envolé de 10,1% mardi, après avoir déjà pris 15% la veille. Depuis son plancher annuel touché à 5,6 dollars le 10 mars dernier, le titre du célèbre fabricant d'armes a enregistré un rebond de près de... 170%. Sturm Ruger, qui fabrique le même type d'armes, a grimpé de 4,2% mardi, au lendemain d'une hausse de 9% dans des volumes cinq fois supérieurs à l'accoutumée, ce qui porte le rebond du titre à 72% depuis son plus bas du 9 mars. Le producteur de tasers Axon a pour sa part vu son titre prendre 6,5% mardi, après avoir également pris près de 10% la veille, ce qui porte à 85% son rebond depuis le 18 mars.

À noter que les trois groupes enregistrent des performances largement positives depuis le début de l'année (+59,8% pour Smith & Wesson, +50,9% pour Sturm Ruger et +27,8% pour Axon), leurs titres ayant été relativement épargnés par le krach survenu en mars.

Une hausse de la demande entamée avec la pandémie

Le nombre de dossiers déposés pour une vérification des antécédents avant l'achat d'une arme à feu a déjà beaucoup augmenté depuis le début de la pandémie de Covid-19 aux Etats-Unis. Selon les données du FBI, environ 3,74 millions de demandes ont été déposées en mars, ce qui représente un bond de 41% par rapport à l'année précédente. Les demandes se sont par la suite un peu tassées mais s'affichaient encore en avril en hausse de 25% sur un an et en mai de 32%.

Le directeur général de Sturm Roger, Christopher Killoy, avait déjà mis en avant lors d'une conférence téléphonique mi-mai une "augmentation significative de la part des particuliers depuis la fin du premier trimestre 2020". "À en croire les retours de terrain, cet accroissement de la demande, en particulier durant les dernières semaines du trimestre, est probablement lié au Covid-19, à l'impact des restrictions imposées par les Etats et à un regain d'inquiétudes (des acheteurs) pour leur sécurité personnelle", avait-il alors commenté. Ce sentiment pourrait s'exacerber avec la montée des troubles sociaux aux Etats-Unis.

Après les premières manifestations à Minneapolis mardi dernier à la suite de la mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans tué par Derek Chauvin, un policier blanc, qui s'est agenouillé sur son cou pendant plus de huit minutes, les protestations se sont étendues à près de 140 villes américaines pour dénoncer les brutalités policières et le racisme. Ces rassemblements ont parfois été émaillés de pillages et affrontements avec la police, incitant plusieurs métropoles à instaurer des couvre-feu.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse