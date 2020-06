Le géant de l'analyse de données Palantir prêt à pousser les portes de la Bourse

(BFM Bourse) - Spécialisé dans l'analyse des données massives, jusqu'à présent principalement pour le compte d'agence de renseignements, la société a souvent été mise en cause vis-à-vis de la collecte de données privées. Alors que Palantir diversifie actuellement sa base de clients en proposant des applications civiles, Bloomberg rapporte un projet d'IPO relativement proche.

Connue pour ses prestations auprès des acteurs de la défense, tels que la CIA ou la NSA aux Etats-Unis mais également la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) française, la société californienne Palantir pourrait faire ses premiers pas en Bourse à l'automne, a rapporté cette semaine l'agence Bloomberg, citant des sources au fait du projet. Le mois précédent, le patron et cofondateur de Palantir Alex Karp avait déjà indiqué lors d'un entretien sur une chaîne américaine que l'entreprise pourrait se coter en Bourse d'ici un an.

D'après Bloomberg, Palantir met actuellement sur pied avec l'aide de banques d'investissement une offre à destination d'investisseurs institutionnels de façon à renforcer la structure actuelle de son capital, préalablement à une IPO proprement dite. Lors du dernier tour de financement mené fin 2015 2015, la firme avait levé 880 millions de dollars sur la base d'une valorisation globale de 20 milliards de dollars. La valorisation escomptée en Bourse n'est pas précisée à ce stade.

Une société fondée grâce au soutien de la CIA

Palantir, selon des documents qu'a pu consulter l'agence de presse, vise à générer cette année 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires tout en atteignant le seuil de rentabilité. Une première depuis sa fondation en 2004, compte tenu de la base de coûts considérable de l'entreprise, dont l'activité exige un gros travail de la part des développeurs pour adapter ses logiciels aux besoins spécifiques de chaque client. La mise au point d'une solution plus largement automatisée, la plate-forme Palantir Foundry, qui s'adresse à un plus grand nombre de clients notamment dans l'industrie (Airbus, Ferrari ou Merck) et la finance, lui a cependant permis d'améliorer significativement sa rentabilité.

Le projet intervient alors que le marché des introductions en Bourse s'est rouvert dernièrement à Wall Street, après une mise à l'arrêt en mars avec la crise du coronavirus. En mai, une vingtaine d'opérations ont attiré 6,8 milliards de dollars de souscriptions, dont 1,07 milliard pour ZoomInfo Technologies, vedette du confinement avec son application de téléconférence.

Palantir a été fondée en 2003/2004 avec le soutien du fonds In-Q-Tel, bras financier de la CIA, par le milliardaire Peter Thiel (un des cofondateurs de PayPal avec Elon Musk, également actionnaire de Facebook et soutien de Donald Trump lors de son élection en 2016), associé à Alex Karp l'actuel CEO et Nathan Gettings, lequel dirige une entreprise de robotique spécialisée dans le secteur de la sécurité. L'entreprise compte parmi ses actuels actionnaires des fonds de Morgan Stanley, BlackRock et Tiger Global Management.

