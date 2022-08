La spéculation sur Manchester United fait décoller son action

(BFM Bourse) - Le titre du club de football mancunien a gagné plus de 8% au cours des dernières séances, porté par plusieurs informations faisant état d’intérêts de fonds d'investissement ou de l’homme d’affaires Jim Ratcliffe.

Englué dans ses difficultés du début de saison, Manchester United n’en attire pas moins les convoitises. Le club de football mancunien coté à Wall Street a vu son action décoller de plus de 8% au cours des quatre dernières séances.

Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a créé en début de semaine un peu de nervosité sur le titre. Le dirigeant a posté un tweet dans lequel il déclarait "j’achète Manchester United, de rien". Elon Musk a précisé dans la foulée qu’il "blaguait", ajoutant qu’il ne comptait acheter aucune équipe de sports.

Mais derrière les facéties du fondateur de Tesla et Space X, Manchester United suscite bel et bien l’intérêt. Peu appréciée par les supporteurs du club, la famille Glazer qui a racheté le club en 2005 via un LBO (leverage buy-out, une opération de rachat avec un fort lever d’endettement) serait à la recherche de nouveaux partenaires.

Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, les Glazer pourraient vendre une part minoritaire du club historique. La famille aurait ainsi entamé des discussions préliminaires pour faire entrer un nouvel investisseur au capital. Les Glazer, qui possèdent près de 97% des droits de vote du club ne souhaiteraient toutefois pas céder le contrôle. L’agence de presse américaine a également rapporté que le fonds de capital-investissement new-yorkais Apollo Global Management avait exprimé un intérêt pour prendre une participation dans le club de football. Interrogé par Bloomberg, Manchester United n’a pas commenté ces informations.

Valorisé à 4,6 milliards d'euros par Forbes

Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe est lui également en embuscade. Un porte-parole d’Ineos, le groupe de pétrochimie détenu par l’homme d’affaires, a indiqué au Financial Times et à MarketWatch que la société était intéressée par un rachat de Manchester United dans le cas où le club serait à vendre. Jim Ratcliffe, qui possède déjà l’OGC Nice, avait précédemment échoué à racheter l’équipe londonienne Chelsea.

Dans sa dernière estimation de mai 2022, Forbes estimait la valeur de Manchester United à 4,6 milliards de dollars soit 4,56 milliards d’euros. Selon Bloomberg, les négociations visant à faire entrer un actionnaire minoritaire au capital pourrait valoriser le club de football autour de 5 milliards de livres soit près de 6 milliards d’euros.

Ces spéculations arrivent à un moment délicat sportivement pour Manchester United. Le pensionnaire d’Old Trafford n’est pas parvenu à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison passée, et a débuté par deux défaites le nouveau championnat. Les Red Devils sont actuellement derniers de Premier League. Son joueur vedette Cristina Ronaldo est par ailleurs régulièrement donné sur le départ vers d’autres clubs européens par la presse sportive.

En dépit de ces impairs, Manchester United bénéficie d’un important rayonnement international et ne devrait ainsi pas éprouver de difficultés à trouver des investisseurs. D’autant que le pouvoir d’attraction des clubs de football anglais n’est plus à démontrer. Lors de sa mise vente plus tôt cette année, Chelsea avait attiré pas moins de 250 marques d’intérêt, rappelle Bloomberg, le club avait finalement été racheté par un consortium mené par l’homme d’affaires américain Todd Boehly.

Par Julien Marion