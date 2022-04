L'ancien patron du fonds Archegos mis en examen pour fraude et manipulation du marché

(BFM Bourse) - Plus d'un an après la retentissante déroute du fonds d'investissement new-yorkais Archegos, son fondateur Bill Hwang a été mis en examen pour fraude boursière et manipulation du marché. Le gendarme américain de la Bourse enquêtait depuis l'automne dernier sur ce scandale provoquant un séisme dans la planète finance.

Le fondateur du hedge fund américain Archegos ainsi que son directeur financier ont été mis en examen pour fraude boursière et extorsion par un tribunal fédéral de Manhattan, selon l'AFP.

Bill Hwang et Patrick Halligan sont accusés d'avoir cherché à manipuler le marché, causant des milliards de dollars de pertes à plusieurs grandes banques mondiales et des investisseurs, et provoquant l'implosion du fonds en mars 2021.

Via des produits dérivés, le fonds spéculatif Archegos faisait acheter par ses intermédiaires des actions en Bourse à sa place. Le rendement net de la détention de ces titres revenait au fonds, tandis que ses courtiers touchaient une prime déterminée à l'avance. Mais comme Archegos avait multiplié secrètement de tels accords, ses courtiers ignoraient l'exposition totale du fonds.

Fin mars 2021, quand la valeur d'actions auxquelles Archegos était exposé a fortement baissé, ses différents intermédiaires lui ont demandé d'éponger les pertes via des appels de marge. Mais le fonds en était incapable, déclenchant des ventes en catastrophe par ses courtiers pour tenter de limiter leurs pertes.

Sabrina Sadgui, avec AFP