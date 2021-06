ING : Examen des options stratégiques pour la France

(CercleFinance.com) - ING Group annonce procéder à un 'examen des options stratégiques' concernant ses activités de banque de détail en France, étant précisé que cet examen ne porte pas sur celles de banque de gros dans le pays.



Présent sur le marché français de la banque de détail depuis 2000 en tant que banque en ligne, ING y sert actuellement environ un million de clients. Cette activité représente les deux tiers des 700 collaborateurs d'ING France.



'Tout résultat potentiel de l'examen sera effectuée conformément à la législation sociale et réglementaire en vigueur, en tenant compte des meilleurs intérêts de nos clients, employés et autres parties prenantes', précise l'établissement néerlandais.



