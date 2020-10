Halliburton : Consensus battu au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Halliburton publie un bénéfice net ajusté plus que doublé (+117%) en rythme séquentiel à 100 millions de dollars au titre du troisième trimestre 2020, soit un profit de 11 cents par action, alors que les analystes attendaient en moyenne trois cents de moins.



Le groupe parapétrolier a vu son profit opérationnel ajusté augmenter de 17% par rapport au trimestre précédent, à 275 millions de dollars, pour des revenus en recul de 7% à 2,98 milliards, avec des baisses équivalentes à l'international et en Amérique du Nord.



'Nous avons amélioré notre performance en termes de marges à la fois internationalement et en Amérique du Nord et nous sommes en voie de générer plus d'un milliard de dollars de free cash-flow pour cette année', souligne son PDG Jeff Miller.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.