GSK : Hausse de 22% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - GSK se montre à peu près stable à Londres, après la publication au titre du dernier trimestre 2021 d'un BPA ajusté en hausse de 22% à taux de changes constants (ttc), à 25,6 pence, un niveau supérieur de près de 7% au consensus, selon Oddo BHF.



Toujours hors effets de changes, le groupe de santé a vu son profit opérationnel ajusté (core EBIT) augmenter de 15% à 1,89 milliard de livres sterling, pour un chiffre d'affaires en croissance de 13% à 9,53 milliards, tiré avant tout par les pharmaceutiques (+25%).



Donnant une orientation dorénavant sans sa franchise santé grand public, GSK anticipe pour 2022 une hausse des ventes entre 5 et 7% à tcc, pour un core EBIT en croissance entre 12 et 14%, guidance qui exclut la contribution des ventes 'Covid-19'.



