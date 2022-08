Ferrari : Les prévisions annuelles revues à la hausse

(CercleFinance.com) - Ferrari a relevé mardi ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice à la suite d'une hausse plus forte que prévu de ses résultats sur les six premiers mois de l'année.



Le constructeur italien de voitures de sport dit désormais s'attendre à un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) ajusté compris entre 1,70 et 1,73 milliard d'euros cette année, alors qu'il tablait auparavant sur un profit allant de 1,65 à 1,70 milliard d'euros.



Son objectif de chiffre d'affaires annuel passe quant à lui à 4,9 milliards d'euros environ, contre une précédente prévision de l'ordre de 4,8 milliards.



Sur le premier semestre, Ferrari dit avoir vu son Ebitda ajusté grimper de 17% à 630 millions d'euros, alors que les analystes attendaient en moyenne 622 millions d'euros.



Ses ventes nettes semestrielles ont progressé de 21% à 2,48 milliards d'euros, à la faveur de livraisons de véhicules en hausse de 23% à 6706 unités.



Pour justifier le relèvement à la hausse de ses prévisions annuelles, le groupe automobile invoque la contribution de plus en plus forte de son programme de personnalisation, qui permet à ses clients de rendre leur véhicule unique, ainsi que le récent affaiblissement de l'euro, qui rend ses produits plus attractifs à l'international.



A la Bourse de Milan, l'action Ferrari baissait de 0,4% mardi après ces chiffres, surperformant légèrement le repli de 0,2% de le FTSE MIB, l'indice italien des valeurs vedettes. Le titre cède plus de 10% depuis le début de l'année.



