Equinor : Fin des fuites de gaz sur les plateformes Sleipner

(CercleFinance.com) - Equinor fait savoir qu'une fuite de gaz liée à une turbine a été détectée sur la plateforme offshore Sleipner A dans la matinée du 11 juillet.



Dans la soirée, en pleine reprise du processus de production, une fuite de gaz supplémentaire a été signalée sur la plate-forme montante Sleipner R, poursuit Equinor.



Le personnel à bord a été rassemblé conformément à la procédure dans les deux situations, mais il a été démobilisé peu de temps après. Aucun membre du personnel n'a été blessé.



Des travaux sont en cours pour reprendre le fonctionnement normal en toute sécurité et les incidents feront l'objet d'une enquête plus approfondie pour trouver le lien de causalité.



