Enel : Cède 50% de Enel Green Power Australia à INPEX

(CercleFinance.com) - Enel, agissant par l'intermédiaire de sa filiale Enel Green Power (EGP), annonce avoir signé un accord avec INPEX Corporation (INPEX), pour lui vendre 50% de EGPA (Enel Green Power Australia).



Jusqu'alors détenue à 100% par EGP, EGPA détient toutes les activités du groupe Enel en Australie. La contrepartie financière s'appuie sur une valeur d'entreprise estimée à 400millions d'euros (base 100%) dont environ 140 ME de dettes.



Enel précise que cette opération est conforme à son plan stratégique qui vise à développer des partenariats dans certaines entreprises et zones géographiques pour améliorer la création de valeur.



À la clôture de la transaction, EGP et INPEX devraient donc contrôler conjointement EGPA, superviser le portefeuille actuel de production d'énergie renouvelable de l'entreprise et continuer à développer son portefeuille de projets.



Cette opération garantit donc qu'EGPA continuera à conduire la transition énergétique en cours en Australie, en accélérant sa contribution pour atteindre l'objectif zéro net du pays, souligne Enel.



Selon Enel, la transaction devrait générer un impact positif d'environ 87 millions d'euros sur l'EBITDA courant et publié du Groupe en 2023.



