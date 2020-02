En perte de vitesse, Victoria's Secret cédé à un fonds pour 525 millions de dollars

(BFM Bourse) - Le groupe de prêt-à-porter américain L Brands a fait part jeudi de la cession de sa marque iconique de lingerie Victorias's Secret au fonds d'investissement Sycamore Partners. L'opération valorise la célèbre boutique 1,1 milliard de dollars au total. Agé de 82 ans, le fondateur Les Wexner va quitter la direction.

Près de quarante ans après sa création par Leslie Wexner, l'ancien géant américain du prêt-à-porter L Brands (anciennement Limited Brands) est sur le point d'être démantelé. Après avoir vendu Abercrombie & Fitch il y a de nombreuses années, plus récemment les marques Express ou La Senza, et fermé l'enseigne new-yorkaise Henri Bendel, le groupe établi à Columbus dans l'Ohio a annoncé la vente de son enseigne la plus connue, la maison de lingerie Victoria's Secret.

Dans un communiqué, L Brands a annoncé avoir conclu un accord en vue de céder 55% de l'activité comprenant les marques Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty et Pink pour environ 525 millions de dollars au fonds d'investissement Sycamore. La valeur d'entreprise (la capitalisation retraitée de la dette) correspondante est de 1,1 milliard de dollars.

Le groupe, à l'instigation de son conseil d'administration, entend ainsi se recentrer sur Bath & Body Works, une chaîne de produits de beauté et d’articles pour la maison, tout en conservant pour l'instant une part minoritaire de Victoria's Secret. Le produit de la vente permettra de réduire le montant de la dette.

"Nous pensons que la scission de Victoria’s Secret Lingerie, Victoria’s Secret Beauty et PINK en une société non cotée constitue le meilleur moyen de restaurer les niveaux historiques de rentabilité et de croissance de ces entreprises. Sycamore, qui possède une expérience approfondie dans le secteur de la vente au détail et un historique de grands succès, apportera une nouvelle perspective et une plus grande focalisation à l'entreprise. Nous pensons qu’en tant qu’entreprise privée, Victoria’s Secret sera mieux en mesure de se concentrer sur des résultats à plus long terme", a commenté Leslie H. Wexner, qui avait fondé "The Limited" en 1963. L'entreprise avait fait l'acquisition de Victoria's Secret en 1982, et s'était introduite en Bourse la même année.

L Brands a précisé que Les Wexner, à qui certains reprochent aujourd'hui une précédente association avec Jeffrey Epstein, quitterait la direction du groupe une fois finalisée l'opération, ce qui est prévu au deuxième trimestre. Nick Coe, actuel patron de Bath & Body Works, prendra alors sa succession.

En raison d'une lassitude du public vis-à-vis des modèles féminins stéréotypés que véhiculait la marque, aux dépens d'une plus large inclusion, la marque Victoria's Secret a perdu des parts de marchés ces dernières années au profit d'enseignes misant davantage sur le confort et l'affirmation de la diversité. Le marasme des ventes a en retour pesé sur la valorisation de L Brands, dont le cours a reculé au cours de chacune des quatre dernières années, avant de rebondir quelque peu depuis le 1er janvier. Le titre L Brands perdait 10,5% à 22,02 dollars jeudi à l'ouverture du marché.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse