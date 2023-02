Dufry : Le nouveau comité exécutif est bouclé

(CercleFinance.com) - Dufry a dévoilé mardi la composition de son futur comité exécutif mondial, qui sera notamment chargé de sceller le rapprochement avec le spécialiste italien de la restauration au bord des autoroutes Autogrill.



Ce comité de direction, composé de dix membres, sera conduit par Xavier Rossinyol, l'actuel directeur général du groupe de vente au détail de voyages.



Il accueillera aussi le directeur financier Yves Gerster, le directeur juridique Pascal Duclos ainsi que les responsables commerciaux de chaque zone d'activité.



Eugenio Andrades, l'ancien directeur général qui occupait le rôle de directeur des opérations et de la stratégie, n'en fera en revanche pas partie en raison d'une absence liée à des raisons personnelles.



Le directeur commercial Andrea Belardini, parti pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles, et Sarah Branquinho, pour cause de départ à la retraite, en seront également absents.



Ce nouveau comité sera chargé de mener à bien le plan stratégique de long terme, baptisé 'Destination 2027', qui doit notamment inclure le projet de rapprochement avec Dufry.



Le titre Dufry coté à la Bourse de Zurich cédait 0,6% mardi suite à cette annonce.



