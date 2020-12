Cybergun : A reçu une commande de l'Armée de terre

(CercleFinance.com) - Cybergun annonce la réception d'une nouvelle commande de répliques pour son pôle militaire. Cette nouvelle commande, passée par l'Armée de terre française, doit être livrée au cours du 1er semestre 2021 et concerne plus de 400 répliques du Glock 17 et leurs accessoires.



Les Armées françaises, qui ont récemment conclu un marché avec la société Glock portant sur l'acquisition d'un minimum de 75 000 pistolets semi-automatiques Glock 17, comptent en effet s'équiper progressivement de répliques pour l'entraînement.



