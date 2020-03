Coronavirus : L'espoir d'avancées rapides grâce à de nouveaux médicaments antiviraux

(BFM Bourse) - Avec désormais plusieurs semaines de recul depuis le déclenchement de l'épidémie du nouveau coronavirus en Chine, les chercheurs et cliniciens commencent à disposer de données sur les premiers traitements testés en conditions réelles. Et ces résultats démontrent que l'espoir est permis.

Plus qu'une lueur d'espoir. L'Avigan, un médicament antiviral mis au point par le japonais Fujifilm Toyama Chemical, homologué depuis plusieurs années pour le traitement de la grippe, a reçu une évaluation positive de la part de chercheurs chinois qui l'ont testé chez des patients infectés par le coronavirus, certes sur deux cohortes limitées de volontaires. Par ricochet, ces résultats mettent en lumière un traitement au mode d'action similaire que l'Avigan, mais potentiellement encore plus efficace au vu des résultats en laboratoire, actuellement développé par Gilead, ce laboratoire américain connu notamment pour son traitement révolutionnaire de l'hépatite Solvadi (affichant un taux de guérison de près de 90%).

Dans les premiers échanges à Wall Street mercredi, Gilead bondissait de +5,89% sur le Nasdaq à 84,10 dollars - une progression d'autant plus remarquable que l'indice Dow Jones a ouvert en repli de plus de 3% au même moment.

Lors d'une étude menée ces dernières semaines en Chine sur 80 personnes au total, les patients infectés par le nouveau coronavirus ayant reçu l'Avigan (basé sur une molécule nommée favipiravir) n'étaient plus porteurs du virus à un niveau décelable au bout de 4 jours, contre 11 chez les patients du groupe de contrôle. Et la fonction respiratoire (souvent très affectée par la pneumonie) a enregistré une amélioration dans 91% des cas pour les patients ayant reçu la molécule, contre 62% côté contrôle. Une autre étude portant sur 120 personnes cette fois a fait ressortir, pour les personnes ayant reçu le favipiravir, un taux de guérison plus important ainsi qu'une diminution de la fièvre et de la toux.

"Au vu de la sécurité [déjà testée lorsque la molécule a été initialement homologuée dans la grippe NDLR], de l'efficacité évidente et de la disponibilité du médicament, les chercheurs ont officiellement recommandé aux équipes médicales le favipiravir et suggéré de l'inclure le plus vite possible dans le protocole de traitement", a indiqué Zhang Xinmin, responsable du China National Center for Biotechnology Development, cité par le China Daily.

Ces résultats encourageants pour le favipiravir semblent de bon augure pour le remdesivir, une molécule expérimentale actuellement développée par le géant des biotechnologies Gilead, qui pense disposer d'ici avril de premiers résultats cliniques dans le coronavirus. Les deux molécules agissent selon le même mode d'action: ils attaquent spécifiquement les virus à ARN (dont font partie la famille des Coronaviridae, à laquelle appartient le SARS-CoV-2) en inhibant une enzyme, l'ARN polymérase ARN-dépendante, nécessaire à la reproduction de ce type de virus.

Or, selon Tyler Van Buren, analyste du secteur biotech chez Piper Sandler, le remdesivir de Gilead apparaît potentiellement encore plus efficace que la molécule déjà homologuée de Fuji. In vitro en tous cas, son activité antivirale apparaît plusieurs fois supérieure, tandis que la dose maximale supportée apparaît plus importante (NB : on ne peut pas conclure que l'efficacité clinique sera directement proportionnelle, mais simplement présumer d'une possible supériorité).

Au vu des résultats du favipiravir, l'analyste s'attend donc à ce que les essais du remdesivir aboutissent positivement d'ici quelques semaines. Si cela se confirme, la nouvelle molécule pourrait être approuvée rapidement étant donné qu'elle semble sûre, alors que le contexte de pandémie mondiale pousse à aller vite pour écrêter le plus possible le pic des infections. S'il y a bien une période où les autorités sanitaires doivent accélérer le processus d'homologation, c'est bien maintenant ou jamais, souligne le bureau d'études.

Guillaume Bayre