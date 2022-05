Comment la Bourse avait anticipé le succès commercial de Top Gun Maverick pour Paramount

(BFM Bourse) - Le lancement du deuxième volet du film consacré au plus célèbre pilote de l'aéronavale, Pete Mitchell (incarné par Tom Cruise à trente ans de distance du premier) s'est accompagné d'une pluie de records au box-office. Un triomphe qui a déjà bien profité à Paramount en Bourse.

Succès annoncé, "Top Gun: Maverick" se révèle comme un véritable triomphe pour l'acteur américain Tom Cruise, qui a revêtu la combinaison de vol du Lieutenant "Maverick", l'un des rôles qui l'avaient rendu célèbres en 1986, pour une suite à ce film mythique de la période. Si le film a été tourné entre 2018 et 2019, sa sortie initialement prévue pour l'été 2019 a été repoussée à plusieurs reprises, notamment du fait de la pandémie de Covid-19, mais à l'arrivée la sensation n'en est pas moins grande.

Fixée stratégiquement pour le week-end prolongé du Memorial Day (le dernier lundi du mois de mai étant un jour férié aux Etats-Unis), la sortie du long métrage dirigé par Joseph Kosinski a écrasé la concurrence, et offert à Tom Cruise -désormais dans sa cinquième décennie au sommet du cinéma mondial- de nouveaux records.

Programmé dans 4735 salles dès vendredi, du jamais-vu, le film a généré 51,8 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis sur cette seule journée, selon les chiffres d'Exhibitor Relations Co., amenant Paramount à une nouvelle estimation d'au moins 150 millions de dollars pour l'ensemble des quatre jours (incluant les "previews", recettes des premières de la veille au soir). À comparer à un budget d'environ 170 millions...

Le total des recettes du week-end prolongé a finalement atteint 126 millions de dollars pour les Etats-Unis, et 126,7 millions de dollars à l'international (dont 19,4 millions au Royaume-Uni, 11,7 millions en France et 10,7 millions en Australie), soit 252,7 millions de dollars au total.

Plus grand succès mondial pour un premier week-end

Mission accomplie pour l'acteur de 59 ans, qui est aussi le co-producteur du film: c'est tout simplement la première fois qu'un film dont il tient le premier rôle passe dès le premier week-end la barre des 100 millions de recettes.

En outre, Top Gun: Maverick dérobe apparemment à "Pirates des Caraïbes: Jusqu'au bout du monde", sorti en 2007, la couronne de plus grand succès de l'histoire pour un week-end du Memorial Day, previews du jeudi comprises.

Top Gun "2" marque en outre la cinquième fois depuis le début de 2022 où un titre de Paramount se hisse au premier rang pour son lancement, après Scream (Scream "5" qui remettait en scène les acteurs du Scream de 1996), Jackass Forever, The Lost City et Sonic the Hedgehog 2.

Les investisseurs ne s'y sont pas trompés... notamment Warren Buffett, dont la holding Berkshire Hathaway a récemment ouvert une position sur le titre Paramount. Au cours des quinze derniers jours, à l'approche de la sortie du film, l'action a repris 28%, dont 4,66% vendredi au vu des bonne "previews". Ce lundi, malgré un repli des marchés américains, le titre maintient un léger gain de 0,32%, permettant au distributeur d'afficher une capitalisation totale de plus de 21,1 milliards de dollars, ce qui représente moins de six fois les bénéfices annuels.