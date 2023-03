Ces risques qui pèsent sur UBS après son rachat de Credit Suisse

(BFM Bourse) - L'agence de notation S&P a abaissé la perspective de la note d'UBS à "négative". Elle a en revanche placé celle de Credit Suisse sous surveillance avec implication positive.

S&P Gobal Ratings lance un petit avertissement. L'agence de notation s'est penchée sur l'opération de rachat de Credit Suisse par UBS pour 3 milliards de francs suisses, un montant faible quand on sait que Credit Suisse valait encore plus de 6 milliards de francs suisses vendredi.

Pour beaucoup d'observateurs, UBS réalise une belle opération, avec des termes très favorables. Outre le prix à la casse, la deuxième banque suisse a notamment obtenu des garanties de 9 milliards de francs suisses de la part du gouvernement fédéral suisse.

Mais cette acquisition représente un certain nombre de risques pour UBS. C'est ce point que met en lumière l'analyse de S&P Global Ratings. "Nous estimons que l'intégration de Credit Suisse dans UBS comporte un risque d'exécution important, compte tenu de la taille et du profil de crédit plus faible de Credit Suisse et, en particulier, de la complexité de la liquidation d'une grande partie des activités de banque d'investissement de Credit Suisse", souligne l'agence de notation.

UBS va stabiliser Credit Suisse

En conséquence, S&P Global Ratings a abaissé la perspective de la note de crédit "A-" d'UBS de "stable" à "négative", ce qui signifie que l'agence peut abaisser sa note dans un horizon de 6 à 24 mois.

Toutefois, "nous pensons que la direction d'UBS exécutera prudemment l'intégration de Credit Suisse et, en raison des protections financières très élevées résultant de la transaction et du soutien massif de la banque centrale suisse en matière de liquidités, nous estimons" que les risques sont limités, souligne aussi l'agence de notation.

S&P Global Ratings a aussi placé la note "BBB-" de Credit Suisse sous surveillance avec implication positive, un processus qui amène l'agence à revoir l'évaluation d'un émetteur dans un délai très réduit, de 90 jours.

"Selon nous, l'acquisition de Credit Suisse par le groupe UBS, plus robuste, stabilisera ses activités, son financement et ses liquidités, tout en renforçant ses normes de gouvernance et de gestion des risques", juge S&P Global Ratings.