Buzzfeed va s'introduire à Wall Street via une SPAC

(BFM Bourse) - Le site d'information Buzzfeed, qui a récemment racheté le Huffpost dans un effort de consolidation du secteur, annonce sa fusion avec un véhicule coté (890 Fifth Avenue Partners) en vue de s'introduire sur le marché new-yorkais. La société vise une valorisation de 1,5 milliard de dollars.

BuzzFeed, une société de médias numériques créée en 2006 à New York par Jonah Peretti (l'un des cofondateurs du Huffington Post) vient d'annoncer qu'elle prévoit de s'introduire en Bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC). La société, qui fusionne avec 890 Fifth Avenue Partners, vise une valorisation de 1,5 milliard de dollars.

Après avoir racheté le HuffPost à Verizon Media (qui conserve une part minoritaire du nouvel ensemble) pour un montant non divulgué, Buzzfeed a indiqué qu'il comptait également acquérir Complex Networks, un éditeur numérique spécialisé dans le streetwear, la musique et la culture pour 300 millions de dollars grâce à l'argent qui sera levé lors de l'opération. "La transaction devrait permettre de libérer environ 288 millions de dollars de liquidités détenues sur le compte fiduciaire de 890 Fifth Avenue Partners à partir de son introduction en bourse en janvier 2021" précise le communiqué de Buzzfeed, qui ajoute que "la transaction est également soutenue par un financement par billets convertibles de 150 millions de dollars provenant d'investisseurs institutionnels, dirigés par Redwood Capital Management et comprenant CrossingBridge Advisors, Cohanzick Management et Silver Rock Financial LP".

Le rachat de Complex Networks se fera pour 200 millions de dollars en cash, et 100 millions de dollars d'actions BuzzFeed, est-il encore indiqué.

Les introductions en Bourse via ce type de véhicule coté ont pris énormément d'ampleur en 2020, au point que les montants levés via ce procédé ont surpassé ceux des introductions en Bourse dites traditionnelles (IPO). À l'instar de Buzzfeed, d'autres médias numériques ont également envisagé de faire leurs premiers pas sur les marchés par le biais d'une SPAC selon les informations de CNBC, qui cite notamment Vice Media, Vox Media et Bustle Digital Group.

Le titre BuzzFeed sera négocié sous le code mnémonique "BZFD, et le groupe a précisé qu'il n'y aurait pas de modifications au sein de son équipe dirigeante au terme de l'opération.

"Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans l'évolution de BuzzFeed, en apportant des capitaux et une expérience supplémentaire à notre entreprise", a déclaré le PDG du groupe, Jonah Peretti, cité dans un communiqué.