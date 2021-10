BT : Lance un outil de gestion des publicités dédié aux PME

(CercleFinance.com) - BT annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle plate-forme de publicité numérique qui permettra aux entreprises de gérer plus facilement leurs propres campagnes de marketing numérique.



Ce ' Digital Marketing Hub ' offrira aux entreprises tous les outils nécessaires à la création, à la publication et à la mesure des publicités numériques sur Google, Facebook et Instagram, le tout à partir d'une seule plateforme.



Alors que 40% des PME britanniques n'ont pas recours à la publicité payante sur des médias numériques, BT précise que con outil a été spécialement conçu pour aider les structures qui manquent de temps, de ressources, de confiance ou de compétences pour démarrer ou booster leurs propres campagnes de publicité numérique.







Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.