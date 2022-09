Bristol Myers : Nouvelles données dans le psoriasis

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb annonce de nouvelles données à long terme sur Sotyktu TM (deucravacitinib) montrant une efficacité clinique maintenue jusqu'à deux ans en cas de traitement continu dans le psoriasis en plaques modéré à sévère.



Ces résultats viennent s'ajouter à l'ensemble des données disponibles et renforcent le profil d'efficacité de Sotyktu, un inhibiteur sélectif et allostérique de la tyrosine kinase 2 (TYK2), administré une fois par jour par voie orale, pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.



La nouvelle analyse sera présentée au Congrès 2022 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie dans le cadre de 26 présentations scientifiques parrainées par l'entreprise.



'La réalité à laquelle nous sommes confrontés est que les dermatologues et les personnes atteintes de psoriasis ont identifié le besoin de thérapies orales plus efficaces et plus tolérables, car le psoriasis est une maladie chronique, systémique, à médiation immunitaire, associée à de graves comorbidités', a déclaré le Dr Mark Lebwohl, MD, doyen de la thérapeutique clinique au Kimberly and Eric J. Waldman Department of Dermatology de l'Icahn School of Medicine, Mount Sinai (New York).



'Ces nouveaux résultats à long terme montrant une efficacité durable jusqu'à deux ans de traitement continu soutiennent davantage l'utilisation de Sotyktu en une prise quotidienne pour les personnes atteintes de psoriasis en plaques modéré à sévère et répondent au besoin d'options de traitement oral plus efficaces.'



