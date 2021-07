BMW : Le robot autonome d'idealworks remporte le prix IFOY

(CercleFinance.com) - BMW annonce que le robot mobile autonome (AMR) d'idealworks - fililale du constructeur dédiée aux innovations logistiques - a remporté le prix international 'Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY)' 2021 décerné par un jury d'experts de l'industrie et de journalistes.



' Les performances de cette machine sont impressionnantes, surtout lorsqu'il s'agit de vitesse et de ramassage de charges mal positionnées ', ont expliqué les jurés.



Anita Würmser, présidente du jury des IFOY AWARDS, a décrit le robot comme ' une solution particulièrement flexible qui ne prend que quelques jours à installer et dont le prix est très raisonnable'.



Pour Milan Nedeljkovic, membre du conseil d'administration de BMW AG, le fait qu'idealworks ait pu remporter un prix aussi prestigieux moins de huit mois après sa création témoigne de son niveau expertise et de ses capacités d'innovation.





