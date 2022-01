BlackBerry : Les brevets historiques cédés à Catapult

(CercleFinance.com) - BlackBerry a annoncé lundi qu'il allait céder ses actifs non-stratégiques à Catapult IP Innovations pour un montant fixé à 600 millions de dollars.



Le groupe canadien précise que les brevets cédés portent sur ses actifs historiques dans les combinés mobiles, la messagerie téléphonique et les réseaux sans fil.



BlackBerry, désormais recentré sur les logiciels et services de sécurité pour les entreprises et les pouvoirs publics, souligne que les brevets essentiels à la poursuite de ses activités ne sont pas concernés.



Catapult est un véhicule d'acquisition (SPAC) créé dans la seule intention d'accueillir les actifs historiques de BlackBerry.



La société s'est notamment financée grâce à l'émission d'un emprunt obligataire de long terme d'un montant de 450 millions de dollars.



