Bayer : BlueRock obtient une validation de la FDA

(CercleFinance.com) - BlueRock Therapeutics, filiale à 100% de Bayer AG, a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait autorisé sa demande de ' nouveau médicament expérimental ' (ou IND, pour Investigational New Drug) permettant de débuter une étude de phase 1 chez des patients atteints de la maladie de Parkinson à un stade avancé.



Dans le cadre de l'IND, BlueRock et MSK exécuteront cet essai clinique de Phase 1 afin d'évaluer l'innocuité, la tolérance et l'efficacité préliminaire du ' DA01 ' chez les patients atteints de la maladie de Parkinson.



'Cet essai est l'aboutissement d'une décennie de travail collaboratif ardu, basé sur une science très rigoureuse. Il s'agit d'une étape importante sur la voie de la réparation régénérative du cerveau ', a déclaré Viviane Tabar, chercheuse fondatrice de BlueRock et présidente du département de neurochirurgie de MSK.





