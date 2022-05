BAE Systems : Nouveau système de propulsion électrique

(CercleFinance.com) - BAE Systems apportera un système de propulsion électrique de prochaine génération au marché des véhicules industriels lourds



Le système de propulsion électrique de l'entreprise offre une conception révolutionnaire qui aidera les fabricants d'équipement d'origine (OEM) de véhicules industriels à commercialiser leurs véhicules électriques (VE) plus rapidement et à un coût d'installation moins élevé.



BAE Systems a déjà installé plus de 15 000 systèmes d'alimentation et de propulsion dans des véhicules électriques à travers le monde, et ces systèmes ont parcouru quatre milliards de kilomètres sur route.



' Nos composants de nouvelle génération sont le couteau suisse de l'électronique de puissance, offrant des capacités multifonctionnelles dans un design compact et flexible.' a déclaré Steve Trichka, vice-président et directeur général de Power and Propulsion Solutions chez BAE Systems.



