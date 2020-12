BAE Systems : Livre 30 nano-drones à l'armée britannique

(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir livré les 30 premières unités de 'Bug', un nano-drone développé avec UAVTEK, à l'armée britannique.



Ce nano-véhicule aérien sans pilote (UAV) pèse 196 g - soit grosso modo le poids d'un smartphone - et dispose d'une autonomie de 2km et 40 minutes.

Son 'profil visuel discret' lui permet de voler malgré un vent de plus de 50 mph (soit 80km/h), précise BAE Systems.



Le 'Bug' peut être utilisé pour 'fournir des renseignements tactiques vitaux sur ce qui se trouve au coin de la rue ou sur la colline suivante, en travaillant de manière autonome pour donner aux troupes une mise à jour visuelle', poursuit le constructeur.



Les équipes travaillent actuellement sur les prochains développements du 'Bug' et sur la possibilité de l'intégrer à d'autres équipements militaires.



