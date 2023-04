Avec des menus plus chers, la croissance de McDonald's dépasse les attentes

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la restauration rapide a enregistré des ventes en croissance de 12,6% en données comparables au premier trimestre tandis que son bénéfice ajusté par action a progressé de 15%.

Les publications de Wall Street, ce mardi, invitent à se rendre au fast food le plus proche. Les spécialistes des sodas PepsiCo et Coca Cola ont ainsi publié des ventes en nette progression au titre du premier trimestre 2023, ce qui a d'ailleurs amené le premier cité à relever ses perspectives.

Le groupe le plus emblématique de la restauration rapide, McDonald's, n'est pas en reste. La société avec le logo en forme d'arches jaunes a publié des ventes au premier trimestre en croissance de 13%, en données comparables, dépassant nettement les attentes des analystes, qui tablaient sur une progression limitée à 8,2% selon Bloomberg.

Une fréquentation qui persiste malgré l'inflation

Son directeur général, Chris Kempczinski, a expliqué dans un communiqué que ces ventes ont été portées par "un équilibre sain entre les hausses stratégiques des prix des menus et une croissance positive" de la fréquentation des restaurants. "Dans un environnement opérationnel difficile, la demande des clients pour la marque McDonald's reste forte", a-t-il assuré. Sur l'ensemble de l'année 2023, le groupe américain entend ouvrir 1.500 restaurants dans le monde.

CNBC souligne que la fréquentation de l'entreprise s'inscrit en hausse pour le troisième trimestre consécutif, défiant la logique voulant que le trafic s'estompe avec les hausses de prix.

Le groupe estime que ses ventes aux Etats-Unis ont, outre l'augmentation des tarifs, tiré parti de campagnes marketing efficaces et de la montée en puissance des ventes en ligne et des livraisons. Le "big five" du groupe à l'international, c'est-à-dire l'Australie, la France, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont également enregistré une dynamique commerciale robuste.

Plus bas dans le compte de résultat, le résultat opérationnel a progressé de 10% en données publiées, et de 14% hors effets de changes. Le bénéfice par action ajusté a lui bondi de 15% sur un an à 2,63 dollars par titre, dépassant là encore les attentes des analystes qui s'établissaient à 2,33 dollars.

A Wall Street, l'action McDonald's a ouvert en légère hausse, de 0,4% à 293,37 dollars à la suite de cette publication.