AstraZeneca : Efficacité du Calquence contre la leucémie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé ce weekend que les résultats mis à jour d'un essai de phase III ont montré que Calquence (acalabrutinib) a maintenu un avantage de survie sans progression (SSP) statistiquement significatif par rapport au chlorambucil + obinutuzumab à l'occasion d'un suivi médian d'environ cinq ans dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (LLC), qu'il soit administré en monothérapie ou associé à l'obinutuzumab.



Lors d'un suivi médian de 58,2mois, Calquence plus obinutuzumab a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 89% chez des adultes atteints de LLC n'ayant jamais été traité, par rapport au chlorambucil plus obinutuzumab et de 79% lorsque Calquence était administré en monothérapie,



On estime que 90% des patients traités avec l'association Calquence étaient en vie à cinq ans contre 84% pour Calquence seul et 82% % pour chlorambucil plus obinutuzumab.



' Ces données confirment ce que j'ai observé dans la pratique clinique et rassurent davantage les cliniciens lorsqu'ils prescrivent cette thérapie. Elles montrent que l'acalabrutinib combiné à l'obinutuzumab a aidé les patients non traités auparavant à vivre plus longtemps par rapport au chlorambucil plus obinutuzumab et a été généralement bien toléré', résume en substance Jeff P. Sharman, directeur de la recherche au Willamette Valley Cancer Institute, directeur médical de la recherche en hématologie pour le US Oncology Network et chercheur principal de l'essai.





