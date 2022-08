Assa Abloy : Rachat du français Alcea dans la sûreté

(CercleFinance.com) - Le fabricant suédois de serrures et de systèmes de sécurité Assa Abloy a annoncé mercredi la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'Alcea, un concepteur français de systèmes de supervision.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe met en évidence la qualité élevée, le caractère innovant et la solidité de la marque de cette entreprise créée en 1995 et qui compte aujourd'hui quelque 120 salariés.



Alce développe des logiciels destinés, entre autres, au contrôle d'accès, à la détection des intrusions, à la vidéo-protection, au contrôle des visiteurs et à la gestion des clés.



Son chiffre d'affaires s'est approché des 20 millions d'euros l'an dernier, avec un 'bon niveau de marge opérationnelle' (Ebit) à en croire les déclarations d'Assa Abloy.



L'acquisition sera donc relutive au niveau du bénéfice par action (BPA) d'Assa dès sa finalisation, attendue dans le courant du troisième trimestre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.