Alcon : L'acquisition d'Aerie Pharmaceuticals est bouclée

(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé mardi avoir bouclé l'acquisition de l'américain Aerie Pharmaceuticals, une opération destinée à renforcer son positionnement dans les produits pharmaceutiques ophtalmiques.



Avec cette transaction, le groupe suisse va faire l'acquisition des droits commerciaux de la solution ophtalmique Rocklatan, mais aussi de Rhopressa, un traitement expérimental de Phase 3 développée contre la sécheresse oculaire.



Dans un communiqué, Alcon souligne que ce rachat va lui permettre de muscler davantage son activité de médicaments ophtalmique après l'acquisition de Simbrinza auprès de Novartis l'an dernier et d'Eysuvis et Inveltys auprès de Kala cette année.



Alcon entend pleinement consolider sa nouvelle filiale.



Comme précédemment indiqué, le groupe a eu recours à de la dette pour financer l'acquisition, estimée autour de 930 millions de dollars.



