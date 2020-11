Alchimie : Lance son introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), annonce le lancement de son introduction en bourse.



L'augmentation de capital porte sur un nombre de 1 097 092 actions ordinaires nouvelles (correspondant, à titre d'indicatif, à un montant de 20,0 millions d'euros, prime d'émission incluse).



Elle pourra être porté, en cas d'exercice intégral de la clause d'extension primaire, à un nombre maximum de 1 179 374 actions ordinaires nouvelles supplémentaires (correspondant, à titre d'indicatif, à un montant de 21,5 millions d'euros).



La fourchette indicative de prix de l'offre est comprise entre 15,50 E à 20,96 E par action.



La clôture de l'Offre à Prix Ouvert est fixée au 23 novembre 2020 (à 17h aux guichets et à 20h par Internet) et la clôture du Placement Global au 24 novembre 2020 (à 12h).



