Acticor Biotech : La fourchette de l'IPO est fixée

(CercleFinance.com) - L'entreprise de biotechnologie Acticor Biotech a annoncé vendredi avoir fixé entre 7,12 et 9,62 euros par action la fourchette de son introduction en Bourse de Paris, prévue le 27 octobre.



La biotech précise qu'elle vise une augmentation de capital d'environ 20 millions d'euros, pouvant être portée à environ 26,5 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



L'offre débute aujourd'hui, avant une fixation du prix d'introduction prévue le 27 octobre, qui constituera également la date de la première cotation des actions sur Euronext Growth.



Spin-off de l'Inserm, Acticor Biotech est une société de biotechnologie au stade clinique qui vise à à développer un traitement innovant contre les maladies thrombotiques aiguës, notamment les accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques.



